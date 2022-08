Renaste Lacto Bar-ul din Timisoara. Un antropolog culinar timisorean a inregistrat brandul la OSIM

Va mai amintiti de Lacto Bar? Era un brand aparut pe la sfarsitul anilor 60, mai intai in Bucuresti, apoi in mai toate marile orase. Dupa cum ii spune si numele, principalele produse erau cele pe baza de lactate: lapte, lapte batut, iaurt sau chefir. Era, de fapt, un alt tip de fast-food, foarte indragit in perioada comunismului, care, la Timisoara, se gasea in centru, in locul in care se afla astazi restaurantul McDonald's.Caius Mersa, un antropoolg culinar timisorean a inregistrat brandul ... citeste toata stirea