Repere banatene. Victor Neumann

O personalitate cu multiple specializari in spatiul european si cu o vasta experienta in domeniul istoriei conceptuale, cercetator stiintific, profesor invitat in universitati de prestigiu din Europa Occidentala si Statele Unite ale Americii, cu o teza de doctorat ("Geneza ideilor moderne in Europa Centrala si de Sud-Est - 1750- 1850") tradusa si publicata in trei editii, inclusiv peste Atlantic, autor si coautor a sute de carti, volume, articole pe teme de istorie, profesorul Universitatii de ... citeste toata stirea