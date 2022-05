Replica dura a lui Grindeanu, dupa ce hocheistii maghiari au intonat imnul Esinutului Secuiesc sub tricoul nationalei Romaniei

Nationala masculina de hochei pe gheata a Romaniei a participat in ultimele zile la Campionatul Mondial ce se desfasoara in Slovenia. Duminica, la finalul meciului cu Ungaria, sportivii tricolori etnici maghiari au intonat imnul asa-numitului Esinut Secuiesc.Vicepremierul Sorin Grindeanu nu a intarziat sa sanctioneze gestul scandalos, si a declarat urmatoarele: "Inteleg perfect ce inseamna sa traiesti intr-o comunitate multiculturala si multietnica, in care toata lumea este respectata. Nu pot ... citeste toata stirea