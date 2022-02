Reprezentanta auto obligata sa ii achite daune uriase unui client cu BMW X6. Masina a luat foc in timpul unui drive test

O reprezentanta auto din Arad a fost obligata sa ii achite unui client daune de 70.000 de euro pentru ca, dupa ce a fost reparata si a fost scoasa pe traseu pentru teste, masina, un BMW X6, a luat foc. Sentinta nu este definitiva. Printr-un proces deschis la Tribunalul Arad, firma Cidiem Aredamente a dat in judecata Automobile Bavaria (reprezentanta BMW din Arad), cerand daune de zeci de mii de euro pentru o masina BMW X6 arsa in timp ce era in custodia reprezentantei pentru reparatii.In ... citeste toata stirea