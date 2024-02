Reprezentantii No Name au castigat definitiv in instanta anularea dispozitiei primarului Fritz de demolare a bazei sportive

Oamenii de afaceri, numiti "interlopii" de primarul Dominic Fritz, castiga tot mai multe procese in instanta contra Primariei Timisoara. "Marea demolare" de pe malurile canalului Bega, promita cu mare galagie de Fritz, se blocheaza, pas cu pas, din cauza ca "mafia imobiliare" isi apara cu succes cauzele in instanta.Curtea de Apel Timisoara a admis miercuri, 28 februarie 2024, cererea de anulare a dispozitiei de demolare emisa de catre primarul Timisoarei, in luna aprilie 2023, pentru baza ... citește toată știrea