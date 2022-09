Reputatul matematician Adrian Constantin devine cetatean de onoare al Timisoarei

Timisoara are un nou cetatean de onoare - reputatul matematician Adrian Constantin. Propunerea a venit din partea primarului municipiului, Dominic Fritz, iar decizia acordarii distinctiei a fost luata marti, 20 septembrie, de consilierii locali.Nascut in Timisoara, Constantin este in prezent profesor la Universitatea din Viena si este cunoscut pentru descoperirile sale revolutionare legate de rolul matematicii in geofizica, folosite pentru prevenirea dezastrelor naturale, precum uragane sau ... citeste toata stirea