Res - Circular - in strategia de dezvoltare a USAMVB "Regele Mihai I al Romaniei" Timisoara

Vineri, 27 mai, intre orele 10.00 - 12.00, in sala de conferinte, cladirea rectoratului, USAMVB "Regele Mihai I al Romaniei", Calea Aradului, 119, Timisoara, va avea loc workshopul in cadrul proiectului Surse de energie regenerabila si economia circulara integrate intr-o comunitate academica pentru o dezvoltare inteligenta si durabila.Activitatile sunt sprijinite de Norvegia prin Granturile Norvegiene, in cadrul "Programului Energie in Romania"10.10 - 10.20: Cuvant de deschidere, importanta ... citeste toata stirea