Resitenii s-au descaltat inainte de urca in noul tramvai livrat de turci

Resitenii s-au descaltat inainte sa intre in noul tramvai livrat orasului de firma turca Durmazlar. Acesta este primul dintr-un lot de 12 tramvaie pe care autoritatile din Resita le vor achizitiona.Contractul a fost semnat in 2020. "Primul tramvai turcesc a ajuns cu bine la Resita cu un transport agabaritic, iar pe parcursul anului vor veni si celelalte 12. Acestea vor fi garate in depoul de la Renk. Valoarea unui tramvai este de circa doua milioane de euro. Administratia locala spune ca ... citeste toata stirea