Respect! Elevii sectiei maghiare de la "Eftimie Murgu", actiune de curatenie pe malul Timisului

Elevii Scolii Gimnaziale "Eftimie Murgu", sectia maghiara, au participat in cadrul orei de tehnologie la un concurs de colectare a gunoiului de pe malul Timisului, in zona Cotu Mic.Actiunea a fost sprijinita de Csongor Grigore, care a donat premiile oferite copiilor. Pentru modul excelent in care au reusit sa igienizeze zona, elevii au primit in dar caiete si articole de papetarie, in functie de cantitatea de deseuri colectata si calitatea lucrarilor efectuate. Scolarii s-au descurcat excelent, ... citeste toata stirea