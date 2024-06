Responsabilizarea Europei: Viziunea pentru securitatea energetica si materiile prime critice

Proiectul european a fost construit pe energie si cu energie. Dupa dezastrul cauzat de cel de-al Doilea Razboi Mondial, am ales sa integram productia noastra de carbune si otel pentru a ne reconstrui economiile. De atunci, nu am incetat niciodata sa ne construim succesul impreuna: o mai mare integrare energetica a dus la o prosperitate mai mare. De aceea, economiile noastre au nevoie de acces continuu la energie sigura, eficienta si durabila. Cand Putin a invadat Ucraina, preturile energiei in ... citește toată știrea