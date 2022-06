Restaurarea Liceului German, terminata dupa zece ani de santier. Cei doi laureati Nobel, la loc de cinste pe fatada FOTO

Liceului "Nikolaus Lenau" din Timisoara, unde au invatat Herta Muller si Stefan Hell, doi svabi banateni laureati cu Nobel, pentru literatura, respectiv chimie, a fost ani buni in santier. Lucrarile de reabilitare a Liceului German din Timisoara au demarat in 2012, insa firmele contractante au intrat in insolventa, iar contractele au fost reziliate. In septembrie 2019, a fost publicat pe SAEP licitatia de executie pentru "reabilitarea fatadelor, restaurarea portii, montarea pavajului si alte ... citeste toata stirea