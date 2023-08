In perioada 31 august - 2 septembrie are loc, la Timisoara, Intalnirea Internationala a Tinerilor Ortodocsi - Timisoara 2023. In vederea bunei derulari a acestui eveniment, ce va beneficia de o vasta prezenta nationala si internationala, Primaria anunta ca sunt necesare cateva inchideri de circulatie.Astfel, din data de 31 august se va restrictiona partial accesul rutier in zona, urmand ca din data de 1 septembrie accesul sa fie inchis total pe strazile: str. G. Enescu, str. Acad. Alexandru ... citeste toata stirea