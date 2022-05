Restrictii de circulatie in acest sfarsit de saptamana, la Timisoara

In acest sfarsit de saptamana la Timisoara se va organiza editia a VIII-a a Timotion, cel mai mare eveniment caritabil de alergare si pedalare din vestul tarii. Acesta va avea loc in 28 si 29 mai, incepand cu ora 8:30 dimineata.Traseul curselor cronometrate va urma in mare parte cursul Begai, insa vor fi locuri unde circulatia autovehiculelor va fi restrictionata. Astfel, sambata 28 mai, in intervalul orar 8:45 - 11, se vor inchide circulatiei strazile:Splaiul Nicolae Titulescu - vor fi ... citeste toata stirea