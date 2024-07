Restrictii de circulatie pe drumurile din Timis din cauza caniculei

In perioada 9 iulie - 14 iulie 2024, avand in vedere prognozele Administratiei Nationale de Meteorologie, vor fi impuse restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone.Aceste restrictii vor fi aplicate zilnic, intre orele 10:00 si 20:00, pe toate drumurile administrate de Consiliul Judetean Timis.Masurile sunt luate in conformitate cu O.G. nr. 43/1997, art.44, alin. (2) si (3), privind regimul drumurilor cu modificarile si completarile ... citește toată știrea