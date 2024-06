Restrictii de circulatie pe drumurile judetene din cauza caniculei

Avand in vedere prognozele Administratiei Nationale de Meteorologie si avertizarile de cod portocaliu care vizeaza Timisul, se anunta instituirea unor restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t. Acestea se vor aplica in cursul zilei de astazi 19 iunie, maine 20 iunie, vineri 21 iunie si sambata 22 iunie, in intervalul orar 10-20, pe intreaga retea rutiera din administrarea Consiliului Judetean Timis.Restrictiile sunt instituite pentru ... citește toată știrea