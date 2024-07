Restrictii de circulatie pe drumurile judetene din cauza caniculei

Avand in vedere prognozele Administratiei Nationale de Meteorologie, in perioada 9 - 14 iulie vor fi impuse restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone.Aceste restrictii vor fi aplicate zilnic, intre orele 10-20, pe toate drumurile administrate de Consiliul Judetean Timis.Masurile sunt luate in conformitate cu O.G. nr. 43/1997, art.44, alin. (2) si (3), privind regimul drumurilor cu modificarile si completarile ulterioare.Sunt ... citește toată știrea