Restrictii de trafic pe podul de la intrarea in Savarsin, dupa ce degradarile au inceput sa se vada ca urmare a scaderii debitului raului Mures

Autoritatile judetene din Arad au impus restrictii de trafic pe podul de la intrarea in localitatea Savarsin, care are degradari, vizibile ca urmare a scaderii raului Mures. Totodata, au fost alertate autoritatile locale si a fost informat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.Podul se afla pe DJ 707A, la intrarea in localitatea Savarsin."Podul de la Savarsin prezinta degradari vizibile ca urmare a scaderii debitului Muresului. Ca urmare a acestor degradari, Consiliul Judetean Arad ... citeste toata stirea