Restrictii pe strazile Timisoarei

La solicitarea Societatii Drumuri Municipale Timisoara, comisia de circulatie din cadrul primariei a avizat inchiderea traficului rutier in mai multe zone din oras, incepand de maine, 29.11.2024, in vederea realizarii unor lucrari de mentenanta.Astfel, circulatia rutiera va fi inchisa pe urmatoarele strazi si tronsoane, dupa cum urmeaza:- In zilele de 29.11.2014 (interval orar 9:00-17:00) si 5.12.2024 (interval orar 8:00-17:00), pe strada Turda, tronsonul cuprins intre Aleea Ghirodei si ... citește toată știrea