Restrictii prelungite pe drumurile din Timis

Avand in vedere prognozele Administratiei Nationale de Meteorologie actualizate si anunturile referitoare la instituirea unor coduri rosii si portocalii de canicula in zona Banatului, restrictiile de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone deja instituite pana in data de 14 iulie 2024 vor fi prelungite.Astfel, ele se vor aplica zilnic, pana in 21 iulie 2024, intre orele 10:00 si 20:00, pe toate drumurile administrate de Consiliul Judetean Timis. ... citește toată știrea