Restrictii rutiere cauzate de derularea evenimentului sportiv si caritabil Timotion

In acest sfarsit de saptamana are loc Timotion, editia a VIII-a, cel mai mare eveniment caritabil de alergare si pedalare din vestul tarii. In acest an, Timotion se va desfasura pe parcursul a doua zile, in 28 si 29 mai, incepand cu ora 8:30 dimineata, tinand cont de reglementarile nationale si locale de la data evenimentului. La aceasta editie vor avea loc 7 curse de alergare si pedalare, 3 cronometrate si 4 necronometrate. Scopul evenimentului Timotion este de a strange fonduri pentru ca 15 ... citeste toata stirea