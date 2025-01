Resuscitate! Primaria Municipiului Lugoj incearca inchiderea proiectelor regionale pana in vara lui 2025

Consiliul Local a votat aprobarea noii durate si a cheltuielilor estimate pentru o serie de proiecte finantate prin Programul Operational Regional - POR, la care s-au pierdut fondurile inca din decembrie 2023.Pentru a nu pierde bani in continuare, edilii intentioneaza inchiderea acestora in la mijlocul acestui an. Proiectele vizate sunt urmatoarele: transformarea imobilului de pe strada Bocsei nr. 11 in gradinita, infiintare gradinita Balta Lata, sala de sport de la Liceul "Valeriu Braniste", ... citește toată știrea