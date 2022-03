Retailerul german TEDi, care vinde produse de la 1 euro, deschide magazine in parcurile de retail ale Scallier, inclusiv la Timisoara

Retailerul german TEDi va deschide patru noi magazine pe plan local in spatii inchiriate in parcurile de retail ale polonezilor de la Scallier, a anuntat dezvoltatorul. In plus, si retailerul Hervis se alatura chiriasilor din noile parcuri de retail.Pe langa magazinele TEDi, si Hervis va deschide noi magzine in parcurile dezvoltate de Scallier, potrivit unui comunicat al dezvotlatorului remis Economica.net. In total, noile unitati vor ocupa o suprafata de 5.500 de mp. TEDi va deschide ... citeste toata stirea