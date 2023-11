Retailerul irlandez Primark, dupa ce a deschis in decembrie 2022 primul magazin din Romania, urmat in vara de un nou magazin, in AFI Cotroceni, a decis sa deschida noul magazin, al treilea de pe piata locala, in a doua jumatate a anului 2024, in Timisoara. Magazinul va fi deschis in Iulius Town Timisoara, urmand sa aiba aproximativ 3.000 de metri patrati de spatiu retail.In acest an financiar, compania intentioneaza sa deschida alte 17 magazine, respectiv 7 in SUA, 3 in Franta, 3 in Spania, 2 ... citeste toata stirea