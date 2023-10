Aquatim informeaza cu privire la progresul lucrarilor realizate de companie din fonduri europene si ofera detalii despre fiecare strada pe care desfasoara lucrari:Saptamana 02 - 06.10.2023TIMISOARA NORDLOT 1Calea Torontalului:- se executa in continuare lucrari de refacere a sistemului rutier afectat in zona str. Liege, str. Barzava, str. Felix si Artur Rubinstein;- se executa in continuare conducta de serviciu aferenta pentru bransamentele imobilelor existente;Str. Garii:- se continua ... citeste toata stirea