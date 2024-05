RETIM comunica masuri cu implementare imediata: un nou sef de sectie si majorarea salariilor angajatilor

Luand in considerare intreruperea nejustificata a activitatii de catre o parte a angajatilor Sectiei de Salubrizare 1 a societatii RETIM Ecologic Service S.A., care in ultima saptamana fie nu a prestat activitate, fie nu a respectat programul de colectare a deseurilor.Desi nu au fost respectate procedurile legale si exista un contract colectiv de munca in vigoare obligatoriu pentru societate si angajati, compania RETIM Ecologic Service S.A. a invitat la dialog Sindicatul Liber RETIM Ecologic ... citește toată știrea