Nesimtirea unor cetateni care locuiesc in cartierul Tipografilor din Timisoara este fara limite! Vineri, 6 octombrie, iarasi unii dintre ei s-au hotarat sa isi scoata mizeriile (foto) de prin locuinte si sa le arata vecinilor si tuturor celor care sunt in trecere prin zona!Grav este ca aceasta rampa clandestina este formata chiar pe spatiul verde si chiar langa strada, pentru ca sfidarea sa fie totala!Retim, Primaria Timisoara si Politia Locala au reguli clare, in ceea ce priveste ... citeste toata stirea