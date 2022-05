Retim: Te-ai intrebat cum colectezi deseurile separat si corect? Iata cele 4 reguli

Te-ai intrebat cum colectezi deseurile separat si corect? Este foarte simplu! Citeste cele 4 reguli ale colectarii separate si afli in doar 30 de secunde cum poti gestiona corect deseurile! - indeamna Retim Timisoara.REGULA 1 - Ambalajele din sticla se depoziteaza obligatoriu in clopotul verde fara capac. Acestea trebuie golite in prealabil.REGULA 2 - orice ambalaje din hartie, carton, plastic, metal (indiferent de provenienta sau dimensiuni) se depoziteaza in recipientul galben. Acestea ... citeste toata stirea