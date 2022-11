Retinut pentru ca insela vanzatori de telefoane mobile pe internet, dar si pentru ca a delapidat firma la care lucra

Tanarul de 30 de ani a fost ridicat de politistii timisoreni marti, pentru inselaciune in forma continuata si delapidare in forma continuata.Oamenii legii spun ca a creat un prejudiciu de aproximativ 70.000 lei dupa ce a inselat mai multe persoane care vindeau telefoane mobile pe internet. De asemenea, el ar fi delapidat si un magazin de telefoane mobile din Arad, la care era angajat."In fapt, in perioada 31.08-19.10.2022, barbatul ar fi contactat persoanele care puneau spre vanzare ... citeste toata stirea