Retroparada Primaverii, la Timisoara: expozitie cu masini, unele vechi si de peste 80 de ani

La Timisoara va avea loc o noua editie de Retroparadei Primaverii, sambata, 30 aprilie, incepand cu ora 10, in Piata Unirii. Evenimentul din Timisoara, organizat de Retromobil Timis, va aduce in zona centrala a orasului peste 80 de vehicule."Expozantii vor veni cu masini din toate generatiile, incepand de prin anii '40. Cred ca cea mai veche masina inscrisa in momentul de fata este din '38. Practic, masini de toate generatiile si toate felurile posibile, sunt vehicule istorice care nu mai ... citeste toata stirea