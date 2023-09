Eveniment in premiera la Lovrin, la 45 km de Timisoara! Expozitia de masini de epoca si motociclete reconditionate "Retrorama pistoanelor", prima editie, are loc in perioada 1 -3 septembrie, pe terenul de fotbal al comunei."Ne-am bucura daca ati participa in numar cat mai mare, fiindca veti avea ce vedea si nu va va parea rau!", este mesajul lui Marius Graur.Deschiderea evenimentului are loc, vineri 1 septembrie de la ora 10.00, cand vor fi prezentate si exponatele - masinile ... citeste toata stirea