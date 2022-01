Reusita! Acreditare Erasmus+ pentru Liceul "Brediceanu"

Liceul Teoretic "Coriolan Brediceanu" a primit acreditarea Erasmus+ in cadrul apelului de Proiecte de Acreditare - Educatie scolara, in urma unei candidaturi depuse in luna octombrie 2021.Iata ca, dupa cinci ani consecutivi de Scoala eTwinning, liceul lugojean intra in marea familie a scolilor care isi pot perfectiona profesorii si elevii accesand fonduri europene.Institutiile acreditate astfel de catre ANPCDEFP (Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii ... citeste toata stirea