Seria de evenimente gastronomice debuteaza pe data de 20 mai si aduce in prim-plan cultura si traditiile locale din Banat.De la Costeiu de Sus, unde tanti Emilia e gazda buna, pana la profesorul Martinescu din Pietroasa, care ecologizeaza toata zona Fagetului, dar se implica si in proiectele Lugojului, lucrurile stau bine.Manifestarile sunt derulate de Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Timis in locatii rustice si pitoresti, unde gazdele pregatesc cu maiestrie preparate ... citeste toata stirea