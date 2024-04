Revitalizarea Parcului Copiilor: Planul ambitios al lui Nicolae Robu pentru orasul Timisoara

Nicolae Robu, candidatul Aliantei PSD-PNL la fotoliul de primar al Timisoarei, are in plan refacerea completa a Parcului Copiilor, care nu se mai ridica la standardele pe care le merita copiii orasului."Este trist sa constatam ca Parcul Copiilor, odata un loc emblematic pentru bucuria celor mici, a fost lasat in decadere. Timisorenii merita un spatiu de joaca si recreere care sa raspunda nevoilor lor si sa ofere momente de bucurie, siguranta si relaxare pentru copii si pentru insotitorii lor", ... citește toată știrea