Revoltator! Spectacolul "O scrisoare pierduta", jucat la lumina lanternelor pe scena Teatrului National din Timisoara - video

Situatie revoltatoare la Teatrul National "Mihai Eminescu" din Timisoara. O pana de curent, survenita joi seara, in zona centrala a orasului, a facut ca spectacolul "O scrisoare pierduta" sa se desfasoare la lumina lanternelor telefoanelor din public."Show must go on! Spectacolul O scrisoare pierduta pe scena Teatrului National din Timisoara a ramas pe intuneric aseara.Enel lasa mare parte din Timisoara in bezna. Publicul aprinde lanternele ... citeste toata stirea