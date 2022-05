"Revolutia bunei guvernari" de la Timisoara, blocata din nou de judecatori. Gest fara precedent al lui Fritz

Reorganizarea Primariei Timisoara este din nou in blocaj dupa ce judecatorii au suspendat, pentru a doua oara, organigrama propusa de primarul Dominic Fritz si votata de Consiliul Local. Dupa pronuntarea sentintei, Dominic Fritz i-a convocat pe toti angajatii primariei in sedinta. "Revolutia bunei guvernari", promisa de primarul Timisoarei, Dominic Fritz, in campania pentru alegerile locale din 2020 trebuie sa mai astepte.Judecatorii suspenda pentru a doua oara organigrama Primariei Timisoara, ... citeste toata stirea