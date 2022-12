Revolutia din Decembrie 1989, comemorata in cadrul unei sedinte de plen la Consiliul Judetean Timis

Memoria eroilor din Revolutia din Decembrie 1989, de la Timisoara, au fost comemorata, la Consiliul Judetean Timis, in cadrul unei sedinte de plen, in cursul zilei de miercuri.Ceremonia a debutat cu intonarea imnului national si pastrarea unui moment de reculegere in cinstea celor decedati in timpul Revolutiei.Marcam astazi 33 de ani de la momentul cand a fost semnat certifictul de nastere al democratiei romanesti. Acest moment istoric vi se datoreaza si se datoreaza tuturor celor care ... citeste toata stirea