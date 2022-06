In urma monitorizarii, din luna mai 2022, a starii mediului in zona localitatii Bradisorul de Jos, Oravita, judetul Caras Severin, GEC Nera a constatat in interiorul si zona rezervatiei naturala Cuptor Ronpa 0321 din Bradisorul de Jos mai mult interventii.Este vorba de excavari si dizlocari de roca, ravasirea terenului de catre utilajele de excavare a rocii si devierea cursului local al paraului.Rezervatia este din categoria ... citeste toata stirea