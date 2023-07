Victoria Ciobanu, medic rezident anul V, Obstetrica-Ginecologie si Laurentiu Luca, medic rezident anul II, Obstetrica-Ginecologie, au avut parte de o experienta one-of-a-kind in Statele Unite ale Americii.Prin parteneriatul U.V.V.G. Arad si Hungarian Medical Association of America (HMAA), cei doi rezidenti au avut ocazia, printr-un program de observership, sa asiste si sa ia parte la viata medicala a doua spitale din Buffalo, New York : Dent Tower si Millard Fillmore Suburban Hospital. ... citeste toata stirea