Ca de obicei, in aceasta perioada a anului, activitatea de cosit este una prioritara. In fiecare an, administratia locala a apelat la tot felul de solutii pentru stoparea cresterii ierbii, care este accelerata, mai ales in lunile mai si iunie.Cu privire la acest subiect, primarul interimar Bogdan Stefan Blidariu spune ca orasul a fost impartit in doua:"De zona de splaiuri, parcuri si zonele centrale se ocupa Serviciul de Sere si Spatii Verzi. Astazi (n.r. - miercuri, 17 mai) avem noua ... citeste toata stirea