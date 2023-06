Ministerul Educatiei a publicat miercuri, primele rezultate ale Evaluarii Nationale, iar candidatii nemultumiti au la dispozitie doua zile pentru depune contestatii. Rezultatele finale sunt asteptate in 4 iulie. 76,2% dintre elevi au obtinut medii peste 5, procent mai mic decat in 2021 si 2022.In Timis, 76,1% dintre elevi au obtinut medii peste 5.Rata de participare in sesiunea 2023 a examenului a fost 95,3%: 154.115 absolventi ai clasei a VIII-a prezenti din totalul absolventilor inscrisi: ... citeste toata stirea