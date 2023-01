Rezultate finale ale recensamantului. Timisoara a pierdut peste 68.000 de locuitori

Potrivit Recensamantului de anul trecut, Romania are 19.053.815 persoane, in scadere cu 1,1 milioane locuitori fata de recensamantul precedent (octombrie 2011). Majoritatea populatiei rezidente este de sex feminin (51,5%) si traieste in mediul urban (52,2%).Judetul Timis a pierdut 33.007 locuitori fata de statistica anului 2011. De asemenea, Timisoara are cu 68.430 de locuitori in minus fata de Recensamantul din 2011. Scaderea este de 21,4%.Prefectul Mihai Ritivoiu da vina pe Primaria ... citeste toata stirea