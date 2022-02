Riscul afectiunilor oncologice a invins teama de COVID. "Cancerul evolueaza, nu se opreste din cauza pandemiei"

2021 a insemnat o crestere de aproape 12 procente fata de 2020 in privinta numarului de spitalizari de zi in Sectia de Oncologie Medicala si o crestere de 10% a numarului de servicii efectuate in cadrul Sectiei de Radioterapie OncoHelp. In anul 2021, Centrul de Oncologie OncoHelp din Timisoara a inregistrat o crestere a numarului de internari pe spitalizarea de zi, dar si o scadere a numarului de internari de spitalizare continua, din cauza celor doua valuri, trei si patru, ale pandemiei. In ... citeste toata stirea