Rita Ora vine pentru prima data in Timisoara, la Celebrarea orasului 2024

Rita Ora vine la Timisoara in 17 august. Artista britanica, originara din Kosovo, va urca pe scena din Parcul Civic, la Celebrarea orasului de la ora 22:00.De la debutul ei in 2012, Rita Ora a vandut sapte milioane de single-uri, a avut 13 hituri in top 10, iar albumul cu care si-a inceput cariera a avut un record de vanzari. Single-urile Hot Right Now si How We Do (Party) au consacrat-o si au mentinut-o in fruntea topurilor din Marea Britanie. Lansarea ei a fost un real succes - in acel an, ... citește toată știrea