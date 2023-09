Chiar daca vara se apropie de sfarsit, asta nu inseamna ca nu mai aveti timp de inca un bronz fabulos. Insa daca vacantele si timpul liber nu va sunt chiar la indemana in aceasta perioada, puteti opta pentru un autobronzant. In randurile ce urmeaza, vrem sa va ajutam sa va colorati pielea de acasa, in cele mai frumoase si stralucitoare nuante. Daca va doriti sa mai profitati putin de caldura si sa va afisati in fata celor dragi ca o zeita ciocolatie, atunci ramaneti cu noi. Va vom explica, pe ... citeste toata stirea