RMN de ultima generatie, la Spitalul de Copii din Timisoara. A fost cumparat din fonduri europene

Vesti bune pentru parintii ai caror copii au nevoie de investigatii imagistice medicale in Vestul tarii. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Esurcanu" Timisoara" a pus in functiune un RMN ultraperformant, pentru copii, achizitionat prin fondurile europene gestionate de ADR Vest.Investitia in valoare de aproape un milion de euro a fost facuta in cadrul unui proiect de dotare a spitalului timisorean finantat prin Regio-Programul Operational Regional. RMN-ul va putea face investigatii ... citește toată știrea