RMN de ultima generatie pentru diagnosticarea pacientilor oncologici la Timisoara

Diagnosticarea precoce si precisa reprezinta un element crucial in gestionarea si tratamentul pacientilor oncologici. Introducerea in dotarea Asociatiei OncoHelp - Centrul de Oncologie OncoHelp a unui aparat de rezonanta magnetica (RMN) de ultima generatie marcheaza un pas important in directia asigurarii unei diagnosticari de calitate superioara, avand un impact semnificativ asupra evolutiei bolii si calitatii vietii pacientilor.Un diagnostic precoce ofera pacientilor sansa de a incepe ... citește toată știrea