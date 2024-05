RMN-uri preferentiale? Corpul de control al primarului, trimis la Spitalul Municipal

Primarul Dominic Fritz a decis azi sa trimita Corpul de Control al primarului la Spitalul Municipal din Timisoara. Masura vine ca urmare a declaratiilor aparute in spatiul public facute de dr. Olimpia Oprea, director al Spitalului Municipal in perioada 2016 - 2020.Aceasta a declarat ieri, in timpul unei conferinte de presa alaturi de fostul primar Nicolae Robu, ca, in perioada in care a condus Spitalul Municipal, familia Carpaci ar fi beneficiat de mai multe analize RMN, in schimbul acordului ... citește toată știrea