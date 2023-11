O familie din Savarsin este in stare de soc dupa un groaznic accident, desprins parca dintr-un film de groaza, care a avut loc, vineri, pe raza comunei Paulis, pe DN 7. Un excavator aflat pe un trailer a cazut pe un autoturism in care se aflau doua tinere. La volan era Timeea, fiica cea mare (24 de ani), care a decedat in urma impactului, iar ca pasagera era sora ei, Roberta (21 de ani), ambele tinere fiind din Savarsin.Roberta a fost transportata la Spitalului Judetean Arad in stare grava. ... citeste toata stirea