Robu demonteaza minciuna lui Fritz, printr-un interviu cu o "traitoare in Timisoara". Facturile neplatite nu sunt din 2014, sunt din 2016

Asteptat cu sufletul la gura de timisoreni sa prezinte "documente care arunca in aer toata minciuna d-lui Fritz", fostul primar Nicolae Robu a prezentat in schimb, pe pagina sa de facebook, o "discutie, cu mici cosmetizari, sub forma de interviu" cu o "traitoare in Timisoara". Robu a promis ca va demonstra ca primarul Fritz a mintit cand a spus ca are de platit "51 milioane lei pentru gaz pentru iarna 2014", minciuna prin care "si-a resuscitat 2000 de fani care se incapataneaza sa-l creada". ... citeste toata stirea