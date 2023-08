Doua angajate ale Primariei Timisoara au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA, dupa ce le-au fost prezentate suficiente probe care aratau trucarea unor concursuri pentru angajare in administratia locala.USR Timis a speculat imediat acest aspect si a remis un comunicat de presa in care infiereaza practicile folosite pe vremea administratiei Robu, sustinand ca Dominic Fritz duce "lupte intense" pentru debaracarea acestui "harem" al fostului primar, asa cum se arata in ... citeste toata stirea